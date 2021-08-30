"Милан" усилился хавбеком "Челси"

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Милана" на официальном сайте сообщила о переходе французского полузащитника лондонского "Челси" Тьемуэ Бакайоко.

Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом выкупа, которое может стать обязательством при выполнении определенных условий.

Стоит отметить, что француз ранее уже играл за "Милан" сезоне-2018/2019.

27-летний Бакайоко выступал за "Челси" с 2017 года. Всего он провел за клуб 43 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Сдавался в аренду "Монако" и "Наполи". Ранее играл за "Ренн" и Монако". За сборную Франции сыграл 1 матч. Чемпион Франции, обладатель Кубка Англии.

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