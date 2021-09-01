"Милан" усилился опытным бразильцем

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"Милан" усилился опытным бразильцем

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Милана" на официальном сайте объявил о переходе бразильского полузащитника "Кротоне" Жуниора Мессиаса.

Миланский клуб арендовал футболиста на год за 2,6 миллиона евро. Летом 2022 года миланцы будут иметь право выкупа игрока.

30-летний Мессиас выступал за "Кротоне" с 2019 года, провел за клуб 73 матча, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Ранее играл за "Касале", "Кьери" и "Гоццано".

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