"Милан" усилился сербским талантом

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"Милан" усилился сербским талантом

Фото: сайт "Милана"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Милана" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Црвены Звезды" Марко Лазетича.

Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Сербский форвард подписал с итальянским клубом контракт до лета 2026 года.

18-летний Лазетич выступал за "Црвену Звезду" с 2019 года. Всего он провел за клуб 17 матчей и забил один гол.

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