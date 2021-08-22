"Милан" усилится форвардом "Монако"

Фото: инстаграм Пьетро Пеллегри/Автор неизвестен

Итальянский нападающий "Монако" Пьетро Пеллегри перейдет в "Монако", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, "Милан" арендует форварда за один миллион евро с правом последующего выкупа за шесть миллионов. При выполнении определенных условиях выкуп станет обязательным.

20-летний Пеллегри выступает за "Монако" с 2018 года. Всего он провел за монегасков 23 матча, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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