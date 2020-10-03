"Милан" усилится защитником "Манчестер Юнайтед"

Состав "Милана" в ближайшее время пополнит правый защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот.

По информации журналиста Николо Скиры, "россонери" уже договорились об аренде португальского фулбека. Вскоре клубы объявят о сделке официально.

Ранее сообщалось, что у "Милана" будет право выкупа 21-летнего футболиста.

Рыночная стоимость Далота - 12 миллионов евро. В составе "МЮ" он за два сезона забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 35 матчах.

Не пропустите: "Милан" объявил о покупке 20-летнего норвежца. | http://soccernews.ru