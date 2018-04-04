"Милан" установил цену на Доннарумму

"Милан" установил трансферную цену на своего голкипера Джанлуиджи Доннарумму, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, если 19-летний вратарь изъявит желание сменить команду ближайшим летом, "россонери" будут готовы продать его за сумму в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Доннарумма пропустил 44 мяча в 43 матчах за "Милан" .

Напомним, сегодня "Милан" сыграет против "Интера". | soccernews.ru