"Милан" установил цену на Доннарумму

Теги миланджанлуиджи доннарумма

"Милан" установил цену на Доннарумму"Милан" установил трансферную цену на своего голкипера Джанлуиджи Доннарумму, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, если 19-летний вратарь изъявит желание сменить команду ближайшим летом, "россонери" будут готовы продать его за сумму в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Доннарумма пропустил 44 мяча в 43 матчах за "Милан" .

Напомним, сегодня "Милан" сыграет против "Интера". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 30 78
2 Наполи 30 74
3 Рома 30 60
4 Интер Милан 30 59
5 Лацио 30 57
6 Милан 30 51
7 Сампдория 30 47
8 Аталанта 30 47
9 Фиорентина 30 47
10 Торино 30 42
11 Болонья 30 35
12 Дженоа 30 34
13 Удинезе 30 33
14 Кьево 30 29
15 Кальяри 30 29
16 Сассуоло 30 29
17 СПАЛ 30 26
18 Кротоне 30 24
19 Хеллас Верона 30 22
20 Беневенто 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов