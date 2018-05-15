"Милан" установил цену на Доннарумму

"Милан" установил цену на своего голкипера Джанлуиджи Доннарумму, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом "россонери" будут готовы расстаться с 19-летним вратарем, если по нему поступит предложение в размере не менее 70-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Доннарумма попустил 54 мяча в 52 матчах за "Милан".

Напомним, в "Милане" не исключили продажу Доннаруммы. | soccernews.ru