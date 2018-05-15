"Милан" установил цену на Доннарумму

Теги миланджанлуиджи доннарумма

"Милан" установил цену на Доннарумму"Милан" установил цену на своего голкипера Джанлуиджи Доннарумму, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом "россонери" будут готовы расстаться с 19-летним вратарем, если по нему поступит предложение в размере не менее 70-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Доннарумма попустил 54 мяча в 52 матчах за "Милан".

Напомним, в "Милане" не исключили продажу Доннаруммы. | soccernews.ru

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