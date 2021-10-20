"Милан" установил клубный антирекорд в Лиге Чемпионов

Фото твиттер "Милана"

"Милан" в текущем розыгрыше группового этапа Лиги Чемпионов потерпел три поражения в трёх матчах.

Подопечные Стефано Пиоли уступили "Ливерпулю" (2:3), "Атлетико" (1:2) и "Порту" (0:1).

Как сообщает Opta, подобное произошло впервые в истории "россонери" в рамках главного еврокубка.

Стоит отметить, что "Милан" вернулся в ЛЧ после семилетнего перерыва.

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