"Милан" установил клубный антирекорд в Лиге Чемпионов

Фото твиттер "Милана"

"Милан" в текущем розыгрыше группового этапа Лиги Чемпионов набрал одно очко в четырёх турах.

Подопечные Стефано Пиоли сумели не проиграть только "Порту" (1:1), уступив при этом тем же "драконам" (0:1), а также "Ливерпулю" (2:3) и "Атлетико" (1:2).

Как сообщает Opta, это худший старт в истории "россонери" в рамках главного еврокубка.

Стоит отметить, что "Милан" вернулся в ЛЧ после семилетнего перерыва.

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