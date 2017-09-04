"Милан" установил клубный рекорд

Итальянскому "Милану" даже в перерыве на игры сборных команд удалось установить новый клубный рекорд, информирует Calciomercato.

По сведениям ресурса, вызовы в свои национальные, молодежные и юношеские команды получили сразу семнадцать игроков "россонери", что является лучшим результатом в истории "красно-черных".

Список этих игроков имеет следующий вид: Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Бонуччи, Андреа Конти, Риккардо Монтоливо (все - Италия), Сусо (Испания), Мануэль Локателли, Давид Калабрия, Патрик Кутроне (все - Италия U-21), Маттео Габбиа (Италия U-19), Андре Силва (Португалия), Кристиан Сапата (Колумбия), Рикардо Родригес (Швейцария), Хакан Чалханоглу (Турция), Франк Кесси (Кот-д'Ивуар), Никола Калинич (Хорватия), Лукас Билья (Аргентина), Густаво Гомес (Парагвай).

Напомним, "Милан" и "Интер" предпримут попытки купить Видаля летом. | soccernews.ru