"Милан" установил клубный рекорд
Итальянскому "Милану" даже в перерыве на игры сборных команд удалось установить новый клубный рекорд, информирует Calciomercato.
По сведениям ресурса, вызовы в свои национальные, молодежные и юношеские команды получили сразу семнадцать игроков "россонери", что является лучшим результатом в истории "красно-черных".
Список этих игроков имеет следующий вид: Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Бонуччи, Андреа Конти, Риккардо Монтоливо (все - Италия), Сусо (Испания), Мануэль Локателли, Давид Калабрия, Патрик Кутроне (все - Италия U-21), Маттео Габбиа (Италия U-19), Андре Силва (Португалия), Кристиан Сапата (Колумбия), Рикардо Родригес (Швейцария), Хакан Чалханоглу (Турция), Франк Кесси (Кот-д'Ивуар), Никола Калинич (Хорватия), Лукас Билья (Аргентина), Густаво Гомес (Парагвай).
Напомним, "Милан" и "Интер" предпримут попытки купить Видаля летом. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|2
|6
|2
|Интер Милан
|2
|6
|3
|Наполи
|2
|6
|4
|Милан
|2
|6
|5
|Сампдория
|2
|6
|6
|Торино
|2
|4
|7
|СПАЛ
|2
|4
|8
|Лацио
|2
|4
|9
|Болонья
|2
|4
|10
|Кьево
|2
|3
|11
|Рома
|2
|3
|12
|Дженоа
|2
|1
|13
|Хеллас Верона
|2
|1
|14
|Кротоне
|2
|1
|15
|Сассуоло
|2
|1
|16
|Удинезе
|2
|0
|17
|Беневенто
|2
|0
|18
|Аталанта
|2
|0
|19
|Кальяри
|2
|0
|20
|Фиорентина
|2
|0