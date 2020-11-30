"Милан" установил клубный рекорд

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"Милан" установил клубный рекорд

"Милан" показал лучший за много лет старт в чемпионате Италии, сообщает Opta.

"Россонери" набрали 23 очка в 10 турах Серии А - это новый рекорд клуба.

С тех пор как за победу стали начислять по 3 пункта "Милан" никогда не зарабатывал больше баллов за указанный отрезок.

Стоит отметить, что миланцы не проигрывают в Серии А на протяжении 21 матча.

Не пропустите: "Милан" обыграл "Фиорентину" и упрочил лидерство в Серии А. | http://soccernews.ru
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