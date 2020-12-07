"Милан" установил клубный рекорд

"Милан" переписал собственную историю по итогам матча 10-го тура Серии А против "Сампдории" (2:1).

"Россонери" отличились как минимум одним голом в 30-й игре чемпионата Италии подряд.

Как сообщает Opta, это новый клубный рекорд по результативной серии в Кальчо.

В последний раз "Милан" не забивал в Серии А 11 месяцев назад - 6 января в матче с "Сампдорией" (0:0).

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