"Милан" установил клубный рекорд

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"Милан" установил клубный рекорд

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

"Милан" установил рекорд клуба по количеству голевых побед в одном сезоне, сообщает статистический портал Opta.

Миланский клуб одержал 17 побед на чужом поле во всех турнирах. В Серии А "россонери" в гостях выиграли 14 раз при двух поражениях. Стоит отметить, что дома "Милан" добился всего 11 побед.

Напомним, что в 35-м туре чемпионата Италии "Милан" на выезде разгромил "Ювентус" со счетом 3:0 и вышел на третье место в Серии А.

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