"Милан" установил клубный рекорд в Серии А

Фото твиттер "Милана"

"Милан" набрал 32 очка в 12 стартовых турах чемпионата Италии, добыв 10 побед и 2 раза сыграв вничью.

Как сообщает Opta, это лучший результат в истории "россонери" по итогам указанного периода в сезоне.

Подопечные Стефано Пиоли делят лидерство в Серии А с "Наполи".

Напомним, что очки у миланцев сумели отобрать только "Интер" и "Ювентус".

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