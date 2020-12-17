"Милан" установил новый рекорд Серии А

"Милан" переписал историю чемпионата Италии по итогам матча 12-го тура против "Дженоа", который завершился ничьей 2:2.

Эта игра стала 14-й подряд для "россонери" в Серии А, в которой было забито не менее двух голов.

Как сообщает Opta, это новый рекорд турнира. Ранее ни одной команде не удавалось подобное.

"Милан" превзошёл достижение "Торино", чья серия с 2+ голами в 1948 году остановилась на отметке в 13 игр.

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