"Милан" устроил голевую феерию в матче с клубом Серии С
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
"Милан" в товарищеском матче разгромил представителя Серии С "Модену" со счетом 5:0.
Все голы были забиты в первом тайме. Авторами забитых мячей стали Браим Диас, Рафаэл Леау, Фикайо Томори, Раде Крунич и Тео Эрнандес.
Напомним, что в прошлом сезоне "Милан" занял второе место в Серии А и завоевал путевку в Лигу Чемпионов.
"Милан" — "Модена" — 5:0 (5:0)
Голы: Диас, 2 - 1:0, Леау, 5 - 2:0, Томори, 9 - 3:0, Крунич, 18 - 4:0, Эрнандес, 43 - 5:0
Не пропустите: "Милан" готовится к очередным переговорам по Влашичу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Глушаков оценил свои шансы вернуться в сборную России
-
Названа причина сомнений Грилиша по поводу перехода в "Манчестер Сити"
-
1
"Милан" устроил голевую феерию в матче с клубом Серии С
-
Гол Головина принес "Монако" победу над немецким клубом
-
Семак высказался о волевой победе "Зенита" над "Химками"
-
"Зенит" сделал заявление о будущем Дриусси
-
2
Матеус Фернандес высказался о разрыве контракта с "Барселоной"
-
"Зенит" уверенно обыграл "Химки" в 1-м туре РПЛ
-
1
"Локомотив" объявил о трансфере защитника "Байера" Едвая
-
Оздоев травмировался в первом матче нового сезона
-
"Арсенал" хочет продать Ляказетта и уже нашел ему замену
-
Радимов: "Я бы ослабил лимит на легионеров"
-
"Динамо" подшутило над своей болельщицей
-
Кьеллини назвал "Ювентусу" свои требования по зарплате
-
Три топ-клуба АПЛ борются за Морибу
-
Вейналдум высказался о Мбаппе и Неймаре
-
Мхитарян рассказал о своих отношениях с Моуринью
-
Гамула высказался о назначении Карпина в сборную России
-
Арбитр Кукуян высказался об угрозах Федуна снять "Спартак" с чемпионата
-
Пьянич может оказаться в "Интере"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17