"Милан" устроил голевую феерию в матче с клубом Серии С

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

"Милан" в товарищеском матче разгромил представителя Серии С "Модену" со счетом 5:0.

Все голы были забиты в первом тайме. Авторами забитых мячей стали Браим Диас, Рафаэл Леау, Фикайо Томори, Раде Крунич и Тео Эрнандес.

Напомним, что в прошлом сезоне "Милан" занял второе место в Серии А и завоевал путевку в Лигу Чемпионов.

"Милан" — "Модена" — 5:0 (5:0)

Голы: Диас, 2 - 1:0, Леау, 5 - 2:0, Томори, 9 - 3:0, Крунич, 18 - 4:0, Эрнандес, 43 - 5:0

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