"Милан" уступил "Наполи" в матче Серии А

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"Милан" уступил "Наполи" в матче Серии А

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Милан" проиграл "Наполи".

Благодаря победе неаполитанцы вышли на пятое место. "Милан" остается третьим.

"Милан" - "Наполи" 0:1

Гол: Политано, 49 - 0:1

"Милан": Доннарумма, Диогу Далот, Тео, Томори, Габбия, Крунич (Ребич, 60), Кастильехо (Салемакерс, 60), Тонали, Кессиэ (Мейте, 67), Чалханоглу (Браим Диас, 60), Рафаэл Леау (Хеуге, 79).

"Наполи": Оспина, Хюсай, Ди Лоренцо, Кулибали, Максимович, Демме (Бакайоко, 80), Зелиньски (Элмаз, 75), Политано, Фабиан Руис, Инсинье, Мертенс (Осимхен, 59).

Удаление: Ребич (90).

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