"Милан" уступил "Наполи" в матче Серии А
В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Милан" проиграл "Наполи".
Благодаря победе неаполитанцы вышли на пятое место. "Милан" остается третьим.
"Милан" - "Наполи" 0:1
Гол: Политано, 49 - 0:1
"Милан": Доннарумма, Диогу Далот, Тео, Томори, Габбия, Крунич (Ребич, 60), Кастильехо (Салемакерс, 60), Тонали, Кессиэ (Мейте, 67), Чалханоглу (Браим Диас, 60), Рафаэл Леау (Хеуге, 79).
"Наполи": Оспина, Хюсай, Ди Лоренцо, Кулибали, Максимович, Демме (Бакайоко, 80), Зелиньски (Элмаз, 75), Политано, Фабиан Руис, Инсинье, Мертенс (Осимхен, 59).
Удаление: Ребич (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17