"Милан" уступил "Сампдории" в 29-м туре Серии А (видео гола)
В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Сампдория" добыла победу в матче с "Миланом".
Таким образом, "Сампдория" поднялась на 8-е место в турнирной таблице, а "Милан" остался на четвертом.
"Сампдория" - "Милан" 1:0
Гол: Дефрель, 1 - 1:0
"Сампдория": Аудеро, Андерсен, Сала, Колли, Мурру, Рамирес (Сапонара, 66), Роналду Виейра (Янкто, 79), Прат, Линетти, Куальярелла, Дефрель.
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Родригес (Конти, 46), Романьоли, Чалханоглу, Бакайоко, Кастильехо, Биглия (Лукас Пакета, 71), Сусо (Кутроне, 64), Пионтек.
Предупреждения: Сусо (15), Кастильехо (25), Роналду Виейра (37), Бакайоко (65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|29
|78
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|29
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Сампдория
|29
|45
|9
|Торино
|28
|44
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|29
|33
|13
|Кальяри
|29
|33
|14
|Сассуоло
|28
|32
|15
|Удинезе
|28
|28
|16
|СПАЛ
|28
|26
|17
|Эмполи
|29
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|29
|11