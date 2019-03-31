"Милан" уступил "Сампдории" в 29-м туре Серии А (видео гола)

В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Сампдория" добыла победу в матче с "Миланом".

Таким образом, "Сампдория" поднялась на 8-е место в турнирной таблице, а "Милан" остался на четвертом.

"Сампдория" - "Милан" 1:0

Гол: Дефрель, 1 - 1:0

"Сампдория": Аудеро, Андерсен, Сала, Колли, Мурру, Рамирес (Сапонара, 66), Роналду Виейра (Янкто, 79), Прат, Линетти, Куальярелла, Дефрель.

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Родригес (Конти, 46), Романьоли, Чалханоглу, Бакайоко, Кастильехо, Биглия (Лукас Пакета, 71), Сусо (Кутроне, 64), Пионтек.

Предупреждения: Сусо (15), Кастильехо (25), Роналду Виейра (37), Бакайоко (65).

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