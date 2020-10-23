"Милан" уверенно победил "Селтик" в Лиге Европы

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы итальянский "Милан" на выезде обыграл шотландский "Селтик" со счетом 3:1. Победу миланцам принесли голы Раде Крунича, Браима Диаса и Йенса Хеуге. В составе хозяев отличился Мохамед Эльюнусси.

"Селтик" Шотландия – "Милан" Италия - 1:3 (0:2)

Голы: Крунич, 14 - 0:1, Браим Диас, 42 - 0:2, Эльюнусси, 76 - 1:2, Хеуге, 90+2 - 1:3

"Селтик": Баркас, Уэлш (Эльюнусси, 46), Даффи, Айер, Лаксальт (Тэйлор, 77), Нтчам, Фримпонг, Макгрегор, Браун (Рогич, 64), Айети (Клималя, 77), Гриффитс (Кристи, 46).

"Милан": Доннарумма, Кьер, Тео, Диогу Далот, Романьоли, Крунич, Тонали, Кастильехо (Салемакерс, 79), Кессиэ (Беннасер, 66), Браим Диас (Хеуге, 80), Ибрагимович (Рафаэл Леау, 66).

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