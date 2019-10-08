"Милан" уволил Джампаоло

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"Милан" уволил Джампаоло

"Милан" на своём официальном сайте объявил об отставке Марко Джампаоло с поста главного тренера команды.

"Клуб благодарен Марко за проделанную работу и желает ему всего наилучшего в его профессиональной карьере", - говорится в сообщении пресс-службы "россонери".

Джампаоло возглавлял "Милан" с июня этого года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2021 года.

По итогам семи туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 9 очков.

Вероятнее всего, преемником Джампаоло станет Стефано Пиоли.

Не пропустите: СМИ узнали детали контракта между "Миланом" и Пиоли. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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andzhelakushchev

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

andzhelakuhcev ? Мухомор это ты ?

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