"Милан" уволил Джампаоло
"Милан" на своём официальном сайте объявил об отставке Марко Джампаоло с поста главного тренера команды.
"Клуб благодарен Марко за проделанную работу и желает ему всего наилучшего в его профессиональной карьере", - говорится в сообщении пресс-службы "россонери".
Джампаоло возглавлял "Милан" с июня этого года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2021 года.
По итогам семи туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 9 очков.
Вероятнее всего, преемником Джампаоло станет Стефано Пиоли.
Не пропустите: СМИ узнали детали контракта между "Миланом" и Пиоли. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3