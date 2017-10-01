"Милан" уволит Монтеллу в случае не попадания в Лигу Чемпионов

Винченцо Монтелла может летом покинуть "Милан" из-за одного условия, прописанного в контракте, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, в случае не попадания "Милана" в Лигу Чемпионов, соглашение с Монтеллой расторгается, но "россонери" выплатит тренеру 1,8 миллиона евро.

Ранее появились слухи о возможной отставке Монтеллы.

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