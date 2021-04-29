"Милан" уволит Пиоли в случае непопадания в Лигу Чемпионов

Фото: Twitter

Стефано Пиоли может быть уволен с поста главного тренера "Милана".

По сведениям Football Italia, 55-летний специалист может покинуть клуб, если "россонери" не выйдут в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Отмечается, что ему на замену рассматривают Массимилиано Аллегри и Ивана Юрича из "Вероны".

После 33 туров "Милан" занимает в Серии А пятое место, имея одинаковое количество очков с "Наполи" и "Ювентусом".

Читайте также: УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича. | http://soccernews.ru