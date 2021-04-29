"Милан" уволит Пиоли в случае непопадания в Лигу Чемпионов

Теги миланстефано пиолимассимилиано аллегри

"Милан" уволит Пиоли в случае непопадания в Лигу Чемпионов Фото: Twitter

Стефано Пиоли может быть уволен с поста главного тренера "Милана".

По сведениям Football Italia, 55-летний специалист может покинуть клуб, если "россонери" не выйдут в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Отмечается, что ему на замену рассматривают Массимилиано Аллегри и Ивана Юрича из "Вероны".

После 33 туров "Милан" занимает в Серии А пятое место, имея одинаковое количество очков с "Наполи" и "Ювентусом".

Читайте также: УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 апреля

Главные новости дня: 28 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов