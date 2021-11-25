"Милан" уже в самое ближайшее время продлит контракт с Пиоли

Теги стефано пиолимилан

"Милан" уже в самое ближайшее время продлит контракт с ПиолиФото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли уже завтра подпишет новое соглашение с "россонери" на два года, сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский тренер по новому контракту будет зарабатывать 3.5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

Напомним, что Пиоли тренирует "Милан" с 2019 года. В 106 матчах под руководством итальянца миланский клуб выиграл 59 при 27 ничьих и 20 поражениях.

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