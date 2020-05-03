"Милан" в ближайшие дни возобновит тренировки

"Милан" намерен возобновить тренировки к следующей пятнице, утверждает Tuttomercatoweb.

Итальянские клубы могут вернуться к тренировкам 4 мая, после того, как правительство Италии разрешит заниматься спортивным командам. Однако сначала "Милан" проверит футболистов на коронавиурс.

Сейчас тренировки на базе клуба ограничены индивидуальными занятиями на открытом воздухе.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 526 411 человек.

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