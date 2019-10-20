"Милан" в дебютном матче Пиоли не смог удержать победу над "Лечче"
В рамках 8-го тура итальянской Серии А "Милан" сыграл вничью с "Лечче".
Теперь "россонери" занимают 12-е место, "Лечче" поднялся на 15-е. Напомним, что это была первая игра "Милана" под руководством Стефано Пиоли.
"Милан" - "Лечче" 2:2
Голы: Чалханоглу, 20 - 1:0, Эль-Бабакар, 62 - 1:1, Пентек, 81 - 2:1, Кальдерони, 90 - 2:2
"Милан": Доннарумма, Тео, Конти, Мусаккьо, Романьоли, Лукас Пакета (Крунич, 67), Кессиэ (Ребич, 80), Чалханоглу, Биглия, Сусо, Рафаэл Леау (Пентек, 67).
"Лечче": Габриэл, Лучони, Меккарьелло, Кальдерони, Россеттини, Тахцидис, Маер (Петриччоне, 64), Манкозу, Табанелли, Фалько (Фариас, 46), Эль-Бабакар (Лападула, 82).
Предупреждения: Маер (44), Россеттини (76), Биглия (85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Кальяри
|8
|14
|6
|Рома
|8
|13
|7
|Лацио
|8
|12
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|8
|10
|10
|Удинезе
|8
|10
|11
|Парма
|7
|9
|12
|Милан
|7
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Хеллас Верона
|8
|9
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Сассуоло
|7
|6
|17
|Лечче
|7
|6
|18
|СПАЛ
|8
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|8
|4