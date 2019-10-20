"Милан" в дебютном матче Пиоли не смог удержать победу над "Лечче"

Теги миланлеччестефано пиоли

"Милан" в дебютном матче Пиоли не смог удержать победу над "Лечче"

В рамках 8-го тура итальянской Серии А "Милан" сыграл вничью с "Лечче".

Теперь "россонери" занимают 12-е место, "Лечче" поднялся на 15-е. Напомним, что это была первая игра "Милана" под руководством Стефано Пиоли.

"Милан" - "Лечче" 2:2

Голы: Чалханоглу, 20 - 1:0, Эль-Бабакар, 62 - 1:1, Пентек, 81 - 2:1, Кальдерони, 90 - 2:2

"Милан": Доннарумма, Тео, Конти, Мусаккьо, Романьоли, Лукас Пакета (Крунич, 67), Кессиэ (Ребич, 80), Чалханоглу, Биглия, Сусо, Рафаэл Леау (Пентек, 67).

"Лечче": Габриэл, Лучони, Меккарьелло, Кальдерони, Россеттини, Тахцидис, Маер (Петриччоне, 64), Манкозу, Табанелли, Фалько (Фариас, 46), Эль-Бабакар (Лападула, 82).

Предупреждения: Маер (44), Россеттини (76), Биглия (85).   

Читайте также: "Парма" в домашнем матче разгромила "Дженоа". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сульшер похвалил игроков "МЮ" после матча с "Ливерпулем"

Сульшер похвалил игроков "МЮ" после матча с "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 8 22
2 Интер Милан Интер Милан 8 21
3 Аталанта Аталанта 8 17
4 Наполи Наполи 8 16
5 Кальяри Кальяри 8 14
6 Рома Рома 8 13
7 Лацио Лацио 8 12
8 Фиорентина Фиорентина 7 11
9 Торино Торино 8 10
10 Удинезе Удинезе 8 10
11 Парма Парма 7 9
12 Милан Милан 7 9
13 Болонья Болонья 8 9
14 Хеллас Верона Хеллас Верона 8 9
15 Брешия Брешия 6 6
16 Сассуоло Сассуоло 7 6
17 Лечче Лечче 7 6
18 СПАЛ СПАЛ 8 6
19 Дженоа Дженоа 7 5
20 Сампдория Сампдория 8 4
Полная таблица

топ-5 тегов