"Милан" в дебютном матче Пиоли не смог удержать победу над "Лечче"

В рамках 8-го тура итальянской Серии А "Милан" сыграл вничью с "Лечче".

Теперь "россонери" занимают 12-е место, "Лечче" поднялся на 15-е. Напомним, что это была первая игра "Милана" под руководством Стефано Пиоли.

"Милан" - "Лечче" 2:2

Голы: Чалханоглу, 20 - 1:0, Эль-Бабакар, 62 - 1:1, Пентек, 81 - 2:1, Кальдерони, 90 - 2:2

"Милан": Доннарумма, Тео, Конти, Мусаккьо, Романьоли, Лукас Пакета (Крунич, 67), Кессиэ (Ребич, 80), Чалханоглу, Биглия, Сусо, Рафаэл Леау (Пентек, 67).

"Лечче": Габриэл, Лучони, Меккарьелло, Кальдерони, Россеттини, Тахцидис, Маер (Петриччоне, 64), Манкозу, Табанелли, Фалько (Фариас, 46), Эль-Бабакар (Лападула, 82).

Предупреждения: Маер (44), Россеттини (76), Биглия (85).

Читайте также: "Парма" в домашнем матче разгромила "Дженоа". | http://soccernews.ru