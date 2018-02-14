"Милан" в этом сезоне сделал ставку на Лигу Европы

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"Милан" в этом сезоне сделал ставку на Лигу Европы

"Милан" на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Лудогорца" выставит сильнейший состав.

Как сообщает Football Italia, в клубе поняли, что в текущем сезоне они смогут попасть в топ-4 Серии А. Таким образом, "россонери" сделал ставку на Лигу Европы, победитель которой получает путевку в Лигу Чемпионов.

Поединок между "Лудогорцем" и "Миланом" состоится завтра в 21:00 по московскому времени.

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