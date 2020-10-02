"Милан" в феерическом матче прошел в Лигу Европы. Команды выполнили 24 удара в серии пенальти

В матче раунда плей-офф Лиги Европы "Милан" в серии пенальти обыграл португальский "Риу Аве" и вышел в групповой этап. Счет в начале второго открыл Алексис Салемакерс, но Франсишку Жералдеш восстановил равновесие. В начале овертайма хозяев вывел вперед Желсона Дала, но перед самым финальным свистком счет сравнял Хакан Чалханоглу.

В серии пенальти команды выполнили по 12 ударов. Победу со счетом 9:8 одержал итальянский клуб.

"Риу Аве" Португалия – "Милан" Италия - 2:2 (0:0), по пенальти - 8:9

Голы: Салемакерс, 51 - 0:1, Жералдеш, 72 - 1:1, Дала, 91 - 2:1, Чалханоглу, 120+2 (с пенальти) - 2:2

"Риу Аве": Кешек, Адерллан Сантос, Пинту, Монте, Боревкович, Аугусто, Тарантини (Ямбор, 75), Пьязон, Диего Лопес (Жералдеш, 66), Карлуш Мане, Морейра (Дала, 86).

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Кьер, Тео, Габбия, Чалханоглу, Кессиэ, Кастильехо (Браим Диас, 46), Беннасер, Мальдини (Рафаэл Леау, 67), Салемакерс (Коломбо, 95).

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