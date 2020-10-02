"Милан" в феерическом матче прошел в Лигу Европы. Команды выполнили 24 удара в серии пенальти

Теги миланрио аве

"Милан" в феерическом матче прошел в Лигу Европы. Команды выполнили 24 удара в серии пенальти

В матче раунда плей-офф Лиги Европы "Милан" в серии пенальти обыграл португальский "Риу Аве" и вышел в групповой этап. Счет в начале второго открыл Алексис Салемакерс, но Франсишку Жералдеш восстановил равновесие. В начале овертайма хозяев вывел вперед Желсона Дала, но перед самым финальным свистком счет сравнял Хакан Чалханоглу.

В серии пенальти команды выполнили по 12 ударов. Победу со счетом 9:8 одержал итальянский клуб.

"Риу Аве" Португалия – "Милан" Италия - 2:2 (0:0), по пенальти - 8:9
Голы: Салемакерс, 51 - 0:1, Жералдеш, 72 - 1:1, Дала, 91 - 2:1, Чалханоглу, 120+2 (с пенальти) - 2:2

"Риу Аве": Кешек, Адерллан Сантос, Пинту, Монте, Боревкович, Аугусто, Тарантини (Ямбор, 75), Пьязон, Диего Лопес (Жералдеш, 66), Карлуш Мане, Морейра (Дала, 86).

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Кьер, Тео, Габбия, Чалханоглу, Кессиэ, Кастильехо (Браим Диас, 46), Беннасер, Мальдини (Рафаэл Леау, 67), Салемакерс (Коломбо, 95).

Не пропустите: "Тоттенхэм" уничтожил обидчика "Ростова" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости: 1 октября

Главные новости: 1 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов