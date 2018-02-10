"Милан" в гостях разгромил СПАЛ

Теги спалмилан

"Милан" в гостях разгромил СПАЛ

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде без особых трудностей разобрался со СПАЛ, забив в ворота соперника четыре безответных гола.

СПАЛ – "Милан" - 0:4

Голы: Кутроне, 2 - 0:1, Кутроне, 65 - 0:2, Билья, 73 - 0:3, Борини, 90 - 0:4.

СПАЛ: Мерет, Шимич, Саламон, Фелипе, Бильер (Палоски, 55), Грасси (Скьяттарелла, 62), Ладзари, Вивиани, Куртич, Маттьелло (Драме, 84), Антенуччи.

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Абате, Романьоли, Бонавентура, Билья (Монтоливо, 75), Чалханоглу, Кессье (Борини, 84), Сусо, Кутроне (Андре Силва, 77).

Не пропустите: Гаттузо недоволен игрой форварда "Милана". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 24 63
2 Ювентус 24 62
3 Лацио 24 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 24 31
12 Болонья 23 27
13 Дженоа 23 24
14 Кальяри 23 24
15 Кьево 23 22
16 Сассуоло 23 22
17 Кротоне 24 21
18 СПАЛ 24 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
Полная таблица

топ-5 тегов