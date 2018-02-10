"Милан" в гостях разгромил СПАЛ

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде без особых трудностей разобрался со СПАЛ, забив в ворота соперника четыре безответных гола.

СПАЛ – "Милан" - 0:4

Голы: Кутроне, 2 - 0:1, Кутроне, 65 - 0:2, Билья, 73 - 0:3, Борини, 90 - 0:4.

СПАЛ: Мерет, Шимич, Саламон, Фелипе, Бильер (Палоски, 55), Грасси (Скьяттарелла, 62), Ладзари, Вивиани, Куртич, Маттьелло (Драме, 84), Антенуччи.

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Абате, Романьоли, Бонавентура, Билья (Монтоливо, 75), Чалханоглу, Кессье (Борини, 84), Сусо, Кутроне (Андре Силва, 77).

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