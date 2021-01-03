"Милан" в меньшинстве победил "Беневенто"

Завершился матч 15 тура итальянской Серии А. "Беневенто" принимал у себя дома "Милан" и уступил со счетом 0:2.



Благодаря этой победе, гости вновь возглавили турнирную таблицу. В их активе 37 очков, что на 1 балл больше, чем у "Интера". Хозяева набрали 18 баллов и занимают 10 строчку.



"Беневенто" - "Милан" 0:2 (0:1)

Голы: Кессье, 15 (пенальти) - 0:1, Рафаэл Леау, 49 - 0:2

Нереализованный пенальти: Капрари, 61

"Беневенто": Монтипо, Туйя (Фулон, 62), Барба, Летициа (Импрота, 39), Глик, Скьяттарелла, Ионицэ, Инсинье (Сау, 82), Хетемай (Мончини, 46), Капрари (Ди Серио, 81), Лападула.