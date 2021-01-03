"Милан" в меньшинстве победил "Беневенто"
Завершился матч 15 тура итальянской Серии А. "Беневенто" принимал у себя дома "Милан" и уступил со счетом 0:2.
Благодаря этой победе, гости вновь возглавили турнирную таблицу. В их активе 37 очков, что на 1 балл больше, чем у "Интера". Хозяева набрали 18 баллов и занимают 10 строчку.
"Беневенто" - "Милан" 0:2 (0:1)
Голы: Кессье, 15 (пенальти) - 0:1, Рафаэл Леау, 49 - 0:2
Нереализованный пенальти: Капрари, 61
"Беневенто": Монтипо, Туйя (Фулон, 62), Барба, Летициа (Импрота, 39), Глик, Скьяттарелла, Ионицэ, Инсинье (Сау, 82), Хетемай (Мончини, 46), Капрари (Ди Серио, 81), Лападула.
"Милан": Доннарумма, Калабрия (Конти, 81), Диогу Далот, Романьоли, Кьер (Калулу, 81), Тонали, Чалханоглу, Ребич (Кастильехо, 71), Кессье, Браим Диас (Крунич, 36), Рафаэл Леау.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17