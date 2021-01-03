"Милан" в меньшинстве победил "Беневенто"

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"Милан" в меньшинстве победил "Беневенто"Завершился матч 15 тура итальянской Серии А. "Беневенто" принимал у себя дома "Милан" и уступил со счетом 0:2.

Благодаря этой победе, гости вновь возглавили турнирную таблицу. В их активе 37 очков, что на 1 балл больше, чем у "Интера". Хозяева набрали 18 баллов и занимают 10 строчку.

"Беневенто" - "Милан" 0:2 (0:1)

Голы: Кессье, 15 (пенальти) - 0:1, Рафаэл Леау, 49 - 0:2
Нереализованный пенальти: Капрари, 61

"Беневенто": Монтипо, Туйя (Фулон, 62), Барба, Летициа (Импрота, 39), Глик, Скьяттарелла, Ионицэ, Инсинье (Сау, 82), Хетемай (Мончини, 46), Капрари (Ди Серио, 81), Лападула.

"Милан": Доннарумма, Калабрия (Конти, 81), Диогу Далот, Романьоли, Кьер (Калулу, 81), Тонали, Чалханоглу, Ребич (Кастильехо, 71), Кессье, Браим Диас (Крунич, 36), Рафаэл Леау.

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