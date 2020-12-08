"Милан" в ожидании трофея, "Юве" спасается от позора: все результаты 10-го тура Сирии А
"Ювентус" в туринском дерби только в концовке смог вырвать победу у "Торино", "Наполи" на выезде не заметил "Кротоне". Представляем итоги всех матчей 10-го тура Сирии А.
Результаты матчей:
"Специя" - "Лацио" - 1:2
"Ювентус" - "Торино" - 2:1
"Интер" - "Болонья"- 3:1
"Верона" - "Кальяри"- 1:1
"Рома" - "Сассуоло" - 0:0
"Парма- "Беневенто"- 0:0
"Кротоне" - "Наполи"- 0:4
"Сампдория" - "Милан"- 1:2
"Фиорентина" - "Дженоа"- 1:1
Турнирная таблица: "Милан" (26), "Интер" (24), "Наполи", "Ювентус" (20), "Сассуоло" (19), "Рома" (18), "Лацио" (17), "Верона" (16),"Аталанта" (14), "Кальяри" (12), "Болонья" (12), "Сампдория" (11), "Беневенто" (11), "Удинезе" (10), "Парма" (10), "Специя" (10), , "Фиорентина" (9), "Торино" (6), "Дженоа" (6), "Кротоне" (2).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17