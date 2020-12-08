"Милан" в ожидании трофея, "Юве" спасается от позора: все результаты 10-го тура Сирии А

"Ювентус" в туринском дерби только в концовке смог вырвать победу у "Торино", "Наполи" на выезде не заметил "Кротоне". Представляем итоги всех матчей 10-го тура Сирии А.



Результаты матчей:



"Специя" - "Лацио" - 1:2

"Ювентус" - "Торино" - 2:1

"Интер" - "Болонья"- 3:1

"Верона" - "Кальяри"- 1:1

"Рома" - "Сассуоло" - 0:0

"Парма- "Беневенто"- 0:0

"Кротоне" - "Наполи"- 0:4

"Сампдория" - "Милан"- 1:2

"Фиорентина" - "Дженоа"- 1:1

Турнирная таблица: "Милан" (26), "Интер" (24), "Наполи", "Ювентус" (20), "Сассуоло" (19), "Рома" (18), "Лацио" (17), "Верона" (16),"Аталанта" (14), "Кальяри" (12), "Болонья" (12), "Сампдория" (11), "Беневенто" (11), "Удинезе" (10), "Парма" (10), "Специя" (10), , "Фиорентина" (9), "Торино" (6), "Дженоа" (6), "Кротоне" (2).



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