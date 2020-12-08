"Милан" в ожидании трофея, "Юве" спасается от позора: все результаты 10-го тура Сирии А

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"Милан" в ожидании трофея, "Юве" спасается от позора: все результаты 10-го тура Сирии А"Ювентус" в туринском дерби только в концовке смог вырвать победу у "Торино""Наполи" на выезде не заметил "Кротоне". Представляем итоги всех матчей 10-го тура Сирии А.

Результаты матчей:

"Специя" - "Лацио" - 1:2
"Ювентус" - "Торино" - 2:1
"Интер" - "Болонья"- 3:1
"Верона" - "Кальяри"- 1:1
"Рома" - "Сассуоло" - 0:0
"Парма- "Беневенто"- 0:0
"Кротоне" - "Наполи"- 0:4
"Сампдория" - "Милан"- 1:2
"Фиорентина" - "Дженоа"- 1:1

Турнирная таблица: "Милан" (26), "Интер" (24), "Наполи", "Ювентус" (20), "Сассуоло" (19), "Рома" (18), "Лацио" (17), "Верона" (16),"Аталанта" (14), "Кальяри" (12), "Болонья" (12), "Сампдория" (11), "Беневенто" (11), "Удинезе" (10), "Парма" (10), "Специя" (10), , "Фиорентина" (9), "Торино" (6), "Дженоа" (6), "Кротоне" (2).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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