"Милан" в переговорах с Чалханоглу использует тактику, как с Доннаруммой
Фото: инстаграм Хакана Чалханоглу/Автор неизвестен
"Милан" не собирается улучшать предложение по новому контракту с турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, миланский клуб оставил в силе свое предложение в размере четырех миллионов евро в год плюс бонусы. В клубе полагают, что данное предложение является адекватным, поэтому будут ждать ответа Чалханоглу в течение семи дней.
"Милан" будет использовать в переговорах с турком такую же тактику как с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, который требовал значительного повышения зарплаты и клуб решил с ним расстаться.
В минувшем сезоне 27-летний Чалханоглу провел за "Милан" 43 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17