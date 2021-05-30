"Милан" в переговорах с Чалханоглу использует тактику, как с Доннаруммой

Фото: инстаграм Хакана Чалханоглу/Автор неизвестен

"Милан" не собирается улучшать предложение по новому контракту с турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, миланский клуб оставил в силе свое предложение в размере четырех миллионов евро в год плюс бонусы. В клубе полагают, что данное предложение является адекватным, поэтому будут ждать ответа Чалханоглу в течение семи дней.

"Милан" будет использовать в переговорах с турком такую же тактику как с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, который требовал значительного повышения зарплаты и клуб решил с ним расстаться.

В минувшем сезоне 27-летний Чалханоглу провел за "Милан" 43 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2021 года.

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