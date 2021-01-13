"Милан" в серии послематчевых пенальти оказался сильнее "Торино"

Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии. "Милан" на своем поле принимал "Торино". В основное время команды не смогли поразить ворота друг друга. Дополнительное время также не принесло забитых мячей. Лишь в серии послематчевых пенальти сильнее оказались хозяева.



Стоит отметить, что в основном составе "Милана" оказался Златан Ибрагимович, который впервые вышел на поле после травмы.

"Милан" - "Торино" 0:0 (0:0), 5:4 (по пенальти)

Голы (послематчевые пенальти): Белотти, 0:1, Кессье - 1:1, Лукич - 1:2, Тео Эрнандес - 2:2, Войнович - 2:3, Тонали - 3:3, Ринкон (нереализованный пенальти) - 3:3, Романьоли - 4:3, Милинкович-Савич - 4:4, Чалханоглу - 5:4

Удаление: Доннарума, 73 (за пределами поля).

"Милан": Тэтэрушану, Диогу Далот, Мусаккьо (Кессье, 63), Калулу, Калабрия (Тео Эрнандес, 63), Тонали, Кастильехо (Хеуге, 46), Браим Диас (Ольцер, 105), Романьоли, Ибрагимович (Чалханоглу, 46), Рафаэл Леау.