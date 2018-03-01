"Милан" в серии послематчевых пенальти вырывает у "Лацио" путевку в финал Кубка Италии

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"Милан" в серии послематчевых пенальти вырывает у "Лацио" путевку в финал Кубка Италии

Во второй полуфинальной паре Кубка Италии на "Стадио Олимпико" в Риме отношения выясняли "Лацио" и "Милан". Первый матч в этом противостоянии завершился нулевой ничьей, поэтому первый же забитый мяч в этом поединке мог сыграть огромное значение. Отметим, что первый финалист турнира определился часом раньше. Им стал "Ювентус", дома обыгравший "Аталанту" (1:0).

Итак, римляне назывались фаворитами встречи, и именно они создали первый голевой момент. На 6-й минуте никто не помешал Луличу сделать нацеленную передачу в штрафную, где первым головой сыграл Иммобиле. Мяч летел под перекладину, но все же Доннарумме удалось перевести сферу на угловой. А после розыгрыша корнера на ударной позиции под острым углом оказался Милинкович-Савич, но пробил прямо в голкипера "Милана".

Гости тяжело входили в игру, к тому же совершали необъяснимые ошибки. Так промах Чалханоглуедва не стоил "россонери" пропущенного мяча. Неуклюже турок сыграл с мячом, позволив Марушичу справа выйти к воротам и затем прострелить в штрафную на Иммобиле, но Чиро не дотянулся до мяча. В следующей атаке Милинкович-Савич оказался на ударной позиции, на технику в правый от себя угол пробивал полузащитник "Лацио", но мяч пролетел рядом со штангой.

Единственный ответ от команды Дженнаро Гаттузо до перерыва случился на 18-й минуте. Сусо блеснул дриблингом, после чего выстрелил метров с 25-ти. Стракоша не без труда парировал снаряд, а Кутроне добивал уже из офсайда.

Во второй половине тайма с приставкой "неуд" отметились оба голкипера. Сначала едва не начудил Стракоша, выбивая мяч кулаками после навеса. Голкипер римлян угодил снарядом в своего, и сфера полетела в сторону ворот, но к счастью для хозяев поля, в сетку не влетела. А затем уже Доннарумма ошибся на выходе, его оббежал Иммобиле и пытался почти с нулевого угла отправить сферу в ворота, но ему это не удалось.

Во втором тайме игра получилась еще более динамичной. Причем "Милан" уже ни в чем не уступал римлянам, создавая довольно опасные моменты. Уже в дебюте тайма Чалханоглу не дал скучать Стракоши, проверив того парочкой ударов со средней дистанции. А на 56-й минуте "россонери" просто обязаны были забивать. Провал случился у "Лацио" на левом фланге защиты, где застряли Раду и Лулич. Никто из них не помешал Калабрии забежать за спину и получить передачу от Сусо. Давиде сблизился со Стракошей и пробил в ближний угол на силу. Сложился голкипер римлян и коленом отразил мяч в сторону.

Спустя три минуты гости убежали три в три, Бонавентура покатил мяч налево на Чалханоглу, а тот, войдя в штрафную, со всей силы зарядил в ближний угол. Снаряд немного свалился с ноги и полетел рядом со штангой.

Затем наступила 10-минутка команды Симоне Индзаги, в ходе которой римляне били штрафные, подавали угловые. Наиболее реальная возможность была у Андерсона, который готовил удар со стандарта основательно. Но выстрел у него не получился.

Команды до последнего искали шанс в атаке, пытаясь избежать дополнительного времени, но нули на табло все же сохранились до завершения второго тайма.

Тридцать минут овертайма команды отыграли сумбурно. В парочке эпизодов блеснули мастерством голкиперы обеих команд. А всем моментам момент случился на 117-й минуте, когда "Милан" убежал в контратаку 3 в 1. Бонуччи выдавал пас на Калинича, а тому нужно было просто подсечь мяч над Стракошей, но хорват запустил мяч в молоко. Пенальти. Серия получилась уникальной. По два сэйва исполнили голкиперы обеих команд, а решающими стали промах Филипе и точный выстрел защитника "россонери" Романьоли. "Милан" – в финале!

"Лацио" – "Милан" – 0:0, пен. 4:5

Послематчевые пенальти: Иммобиле – 1:0. Родригес – 1:0 (вратарь). Милинкович-Савич – 1:0 (вратарь). Монтоливо – 1:0 (вратарь). Лейва – 1:0 (вратарь). Бонавентура – 1:1. Пароло – 2:1. Борини – 2:2. Андерсон – 3:2. Бонуччи – 3:3. Лулич – 4:3. Чалханоглу – 4:4. Филипе – 4:4 (выше ворот). Романьоли – 4:5.

"Лацио": Стракоша, Касерес (Фелипе, 68), де Врей, Раду, Лейва, Марушич (Д.Лукаку, 93), Лулич, Пароло, Альберто (Андерсон, 67), Милинкович-Савич, Иммобиле.

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Билья, Кессье (Монтоливо, 96), Бонавентура, Сусо (Борини, 108), Чалханоглу, Кутроне (Калинич, 70).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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