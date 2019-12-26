"Милан" в течение суток объявит о возвращении Ибрагимовича

Шведский нападающий Златан Ибрагимович всё-таки вернётся в "Милан", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "россонери" объявят о подписании контракта со звёздным шведом сегодня вечером или завтра утром.

Стороны заключат соглашение до лета 2020 года с опцией продления при выполнении определённых условий.

Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, забил 56 голов в 85 матчах.

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