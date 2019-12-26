"Милан" в течение суток объявит о возвращении Ибрагимовича
Шведский нападающий Златан Ибрагимович всё-таки вернётся в "Милан", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, "россонери" объявят о подписании контракта со звёздным шведом сегодня вечером или завтра утром.
Стороны заключат соглашение до лета 2020 года с опцией продления при выполнении определённых условий.
Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, забил 56 голов в 85 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11