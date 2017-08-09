"Милан" в товарищеском матче уступил "Бетису"

Итальянский "Милан" в товарищеском матче уступил сегодня севильскому "Бетису" со счетом 1:2.

"Милан" - "Бетис" - 1:2

Голы: Руис, 66 - 0:1, Силва, 75 - 1:1 (пенальти), Санабриа, 88 - 1:2 (пенальти).

"Милан" (стартовый состав): Сторари, Силва, Антонелли, Бонуччи, Борини, Калабриа, Локателли, Монтоливо, Сапата, Сусо, Чалханоглу.

Не пропустите: самые смешные мемы на неудачное фото Феллаини в игре за Суперкубок УЕФА. | soccernews.ru