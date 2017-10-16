"Милан" в третий раз подряд проиграл в Серии А

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Милан" проиграл "Интеру" со счетом 2:3.

Это поражение стало для "россонери" третьим подряд в Серии А.

Ранее миланцы уступили "Сампдории" и "Роме" с одинаковым счетом 0:2.

Стоит отметить, что в летнее трансферное окно "Милан" потратил на усиление состава более 200 миллионов евро, в данный момент занимает 10 место в турнирной таблице.

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