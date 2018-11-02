"Милан" в январе купит игрока "Барселоны"

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"Милан" в январе купит игрока "Барселоны"

В течение зимнего трансферного окна "Милан" усилится полузащитником "Барселоны" Денисом Суаресом, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, в стане "россонери" считают переход 24-летнего испанца в январе решённым вопросом. При этом сумма сделки пока остаётся неизвестной.

Напомним, что на хавбека "сине-гранатовых" также претендуют "Интер", "Наполи" и "Рома".

В текущем сезоне Суарес практически не играл за "Барселону" - в его активе всего 1 матч в Кубке Короля.

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