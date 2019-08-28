"Милан" ведёт переговоры о приобретении аргентинского защитника
Центральный защитник "Ривер Плейт" Лукас Мартинес может продолжить карьеру в Серии А, сообщает TyC Sports.
По информации источника, "Милан" хочет купить 23-летнего аргентинца до закрытия летнего трансферного окна.
Сумма отступных в контракте футболиста составляет 22 миллиона евро. Клубы ведут переговоры о переходе игрока.
Мартинес - воспитанник "Ривер Плейт". За основную команду дебютировал в ноябре 2016 года, сыграл 67 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
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