"Милан" ведёт переговоры об аренде игрока "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Браим Диас может продолжить карьеру в Италии.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, в подписании перспективного испанца заинтересован "Милан".

Сообщается о планах "россонери" арендовать 21-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

Рыночная стоимость Браима - 13,5 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл за "Реал" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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