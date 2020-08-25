"Милан" ведёт переговоры об аренде игрока "Реала"
Вингер мадридского "Реала" Браим Диас может продолжить карьеру в Италии.
По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, в подписании перспективного испанца заинтересован "Милан".
Сообщается о планах "россонери" арендовать 21-летнего футболиста с правом последующего выкупа.
Рыночная стоимость Браима - 13,5 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл за "Реал" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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