"Милан" ведет переговоры об аренде нападающего "Реала"

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"Милан" ведет переговоры об аренде нападающего "Реала"

"Милан" ведет переговоры о переходе сербского нападающего мадридского "Реала" Луки Йовича, сообщает журналист Никола Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен арендовать футболиста на два года с правом последующего выкупа за 40 миллиионов евро.

"Реал" купил Йовича у "Айнтрахта" летом 2019 года за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний серб провел за королевский клуб 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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