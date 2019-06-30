"Милан" ведет переговоры по аренде Себальоса
Хавбек "Реала" Дани Себальос может продолжить карьеру в "Милане".
Как сообщает Sportmediaset, "россонери" желают оформить двухгодичную аренду с возможностью выкупа футболиста за 35 миллионов евро.
Отмечается, что за саму аренду "Милан" также готов заплатить 5-8 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игрок не входит в планы Зинедина Зидана.
В минувшем сезоне на счету Себальоса три забитых мяча и две голевые передачи в 34 матчах.
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|44
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|Сассуоло
|38
|43
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|38
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|СПАЛ
|38
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|38
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|Кальяри
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|Фиорентина
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|Эмполи
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|19
|Фрозиноне
|38
|25
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|38
|17