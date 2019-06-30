"Милан" ведет переговоры по аренде Себальоса

Хавбек "Реала" Дани Себальос может продолжить карьеру в "Милане".

Как сообщает Sportmediaset, "россонери" желают оформить двухгодичную аренду с возможностью выкупа футболиста за 35 миллионов евро.

Отмечается, что за саму аренду "Милан" также готов заплатить 5-8 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игрок не входит в планы Зинедина Зидана.

В минувшем сезоне на счету Себальоса три забитых мяча и две голевые передачи в 34 матчах.

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