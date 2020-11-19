"Милан" ведет переговоры по трансферу форварда киевского "Динамо"

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"Милан" ведет переговоры по трансферу форварда киевского "Динамо"

"Милан" хочет купить нападающего киевского "Динамо" Владислава Супрягу, сообщает TodoFichajes. 

По сведениям издания, итальянский клуб уже провел предварительные переговоры с киевлянами. "Динамо" оценивает форварда в 15 миллионов евро, но "Милан" не устраивает такая цена. Итальянцы готовы купить игрока за меньшие деньги и отдать его на год в аренду "Динамо".

20-летний Супряга в нынешнем сезоне провел за "Динамо" 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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