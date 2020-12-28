"Милан" ведет переговоры с Чалханоглу о новом контракте

"Милан" начал обсуждение нового контракта с полузащитником Хаканом Чалханоглу.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, переговоры забуксовали на стадии сумм, которые будет получать турок. "Милан" готов платить игроку 3,5 млн евро в год (сейчас Чалханоглу получает 2,5 млн евро). Но хавбек планирует добиться зарплаты в 5 млн евро без учета бонусов.

Текущий контракт заканчивается летом 2021 года.