"Милан" ведет переговоры с Чалханоглу о новом контракте

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"Милан" ведет переговоры с Чалханоглу о новом контракте"Милан" начал обсуждение нового контракта с полузащитником Хаканом Чалханоглу.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, переговоры забуксовали на стадии сумм, которые будет получать турок. "Милан" готов платить игроку 3,5 млн евро в год (сейчас Чалханоглу получает 2,5 млн евро). Но хавбек планирует добиться зарплаты в 5 млн евро без учета бонусов.

Текущий контракт заканчивается летом 2021 года.

В сезоне 2020/2021 в Серии А Чалханоглу забил 1 мяч и сделал 6 голевых передач за 14 матчей.

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