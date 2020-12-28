"Милан" ведет переговоры с Чалханоглу о новом контракте
"Милан" начал обсуждение нового контракта с полузащитником Хаканом Чалханоглу.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, переговоры забуксовали на стадии сумм, которые будет получать турок. "Милан" готов платить игроку 3,5 млн евро в год (сейчас Чалханоглу получает 2,5 млн евро). Но хавбек планирует добиться зарплаты в 5 млн евро без учета бонусов.
Текущий контракт заканчивается летом 2021 года.
В сезоне 2020/2021 в Серии А Чалханоглу забил 1 мяч и сделал 6 голевых передач за 14 матчей.
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