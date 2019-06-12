"Милан" ведёт переговоры с игроком "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен может летом оказаться в "Милане", об этом в своём твиттере сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, стороны уже ведут переговоры о возможном сотрудничестве. Речь идёт о полноценном трансфере.

Стоимость хорватского центрбека оценивается в 20 миллионов евро. Его контракт с "красными" рассчитан до 2021 года.

В минувшем сезоне 29-летний Ловрен сыграл за "Ливерпуль" всего 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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