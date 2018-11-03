"Милан" ведет переговоры со Златаном Ибрагимовичем

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"Милан" ведет переговоры со Златаном Ибрагимовичем

Как пишет La Gazzetta dello Sport, "Милан" ведет переговоры со Златаном Ибрагимовичем. Швед собирается покинуть МЛС в январе и вернуться в Европу.

Переговоры продвигаются удачно, однако проблемой может стать финансовый вопрос. На данный момент зарплата Ибрагимовича составляет 1,5 миллиона евро в год, а с учетом бонусов и премиальных достигает 4 миллионов.

Напомним, что Ибрагимович за свою карьеру выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", став в общей сложности 11-кратным победителем национальных чемпионатов в четырех странах.

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