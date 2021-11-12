"Милан" вернулся в гонку за Хвичей

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"Милан" вернулся в гонку за Хвичей

Фото сайт РПЛ

Полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия до сих пор интересен "Милану", утверждает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб следит за прогрессом 20-летнего футболиста, которого не удалось заполучить в последнее трансферное окно.

Летом "россонери" вышли из переговоров из-за финансовых требований "Рубина", желавшего выручить за грузина от 18 до 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Хвича забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.

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