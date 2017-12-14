"Милан" - "Верона" - 3:0 (обзор)

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"Милан" - "Верона" - 3:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/8 финала кубка Италии, в котором "Милан" на своем поле разгромил "Верону".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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