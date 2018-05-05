"Милан" – "Верона" - 4:1 (обзор)

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"Милан" – "Верона" - 4:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 36-го тура итальянской Серии А между "Миланом" и "Вероной".

Не пропустите: "Милан" на своём поле разгромил "Верону". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус 36 91
2 Наполи 35 84
3 Рома 35 70
4 Лацио 35 70
5 Интер Милан 35 66
6 Милан 36 60
7 Аталанта 35 58
8 Сампдория 35 54
9 Фиорентина 35 54
10 Торино 35 47
11 Дженоа 35 41
12 Болонья 36 39
13 Сассуоло 35 37
14 Удинезе 35 34
15 Кротоне 35 34
16 Кальяри 35 33
17 СПАЛ 35 32
18 Кьево 35 31
19 Хеллас Верона 36 25
20 Беневенто 35 18
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