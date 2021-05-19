"Милан" включил травмированного Ибрагимовича в заявку на матч с "Аталантой" для мотивации игроков

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович отправится вместе с командой на игру против "Аталанты".

Как сообщает MilanLive, 39-летний швед будет следить за тренировками одноклубников перед матчем. Он был включен в заявку команды, чтобы поддерживать игроков со скамейки запасных, а не с трибун.

Напомним, что сам Ибрагимович не сможет выйти на поле из-за повреждения.

В заключительном туре Серии А "Милан" продолжает бороться за попадание в Лигу Чемпионов. "Милан" идет на третьем месте с 76 очками. Столько же очков у "Наполи" и на одно меньше у "Ювентуса".

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