"Милан" включился в борьбу за Эриксена

Хавбек "Интера" Кристиан Эриксен скорее всего зимой поменяет клубную прописку. В покупке лидера сборной Дании заинтересован и "Милан", утверждает Corriere dello Sport.



Ранее СМИ распространяли информацию, что на полузащитника положили глаз и другие крупные клубы. Среди прочих, "Бавария", ПСЖ и "Арсенал". Руководство миланского "Интера" намерено согласиться на самое крупное в финансовом плане предложение.

В сезоне 2020/2021 футболист во всех турнирах сыграл за "неродзурри" 9 матчей. Однако, не смог отметиться результативными действиями.



Читать также: "Милан" составил шорт-лист из 7 потенциальных новичков | http://soccernews.ru