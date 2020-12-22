"Милан" включился в борьбу за Эриксена

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"Милан" включился в борьбу за ЭриксенаХавбек "Интера" Кристиан Эриксен скорее всего зимой поменяет клубную прописку. В покупке лидера сборной Дании заинтересован и  "Милан", утверждает Corriere dello Sport.

Ранее СМИ распространяли информацию, что на полузащитника положили глаз и другие крупные клубы. Среди прочих, "Бавария", ПСЖ и "Арсенал". Руководство миланского "Интера" намерено согласиться на самое крупное в финансовом плане предложение.

В сезоне 2020/2021 футболист во всех турнирах сыграл за "неродзурри" 9 матчей. Однако, не смог отметиться результативными действиями.

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