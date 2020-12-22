"Милан" включился в борьбу за Эриксена
Хавбек "Интера" Кристиан Эриксен скорее всего зимой поменяет клубную прописку. В покупке лидера сборной Дании заинтересован и "Милан", утверждает Corriere dello Sport.
Ранее СМИ распространяли информацию, что на полузащитника положили глаз и другие крупные клубы. Среди прочих, "Бавария", ПСЖ и "Арсенал". Руководство миланского "Интера" намерено согласиться на самое крупное в финансовом плане предложение.
В сезоне 2020/2021 футболист во всех турнирах сыграл за "неродзурри" 9 матчей. Однако, не смог отметиться результативными действиями.
Читать также: "Милан" составил шорт-лист из 7 потенциальных новичков | http://soccernews.ru
главное
-
Агент Карреры высказался о возможном возвращении тренера в "Спартак"
-
В ПСЖ рассказали о травмах Неймара и Мбаппе
-
Дзюба занял второе место в списке самых популярных спортсменов России в 2020 году
-
В "Рубине" рассказали о несостоявшемся трансфере Урунова
-
"Спартак" может пригласить бывшего тренера сборной Испании
Лента новостей
-
"Милан" включился в борьбу за Эриксена
-
1
Месси оценил выступления "Барселоны" в чемпионате Испании
-
Агент бразильца Пепе отреагировал на интерес "Зенита"
-
Агент Карреры высказался о возможном возвращении тренера в "Спартак"
-
Криштиану Роналду признан лучшим игроком "Ювентуса" в ноябре
-
В ПСЖ рассказали о травмах Неймара и Мбаппе
-
"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на Алабу
-
1
Дзюба занял второе место в списке самых популярных спортсменов России в 2020 году
-
ФИФА требует выдвинуть уголовное дело против Блаттера
-
В "Рубине" рассказали о несостоявшемся трансфере Урунова
-
Портал WhoScored определил топ-10 лучших игроков первой части сезона РПЛ
-
"Ливерпуль" договорился о переходе лучшего молодого игрока Европы-2016
-
"Ювентус" нацелился на четырех игроков из МЛС
-
Сборная Исландии назвала имя нового главного тренера
-
Украинский клуб отказался подписывать Милевского
-
В Испании выбрали лучшего тренера года. Награду разделили два специалиста
-
Слуцкий показал яркие фотографии с отпуска в Алтае
-
"Наполи" не может договориться о новом контракте с Гаттузо
-
"Спартак" может пригласить бывшего тренера сборной Испании
-
Сафонов и Максименко - лучшие вратари мира до 24 лет по версии FootballCritic
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17